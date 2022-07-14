KRUTЬ презентуватиме новий альбом "Літепло" на концерті у Львові

17 липня о 18:00 на літній терасі !FESTrepublic У Львові звучатиме KRUTЬ – проєкт Марини Круть, співачки, композиторки, поетеси та музикантки.

Єдина в Україні та світі соул-бандуристка приїде до Львова, щоб зіграти благодійний концерт та презентувати наживо новий альбом "Літепло", який буде оприлюднений на стрімінгах цього літа, повідомили організатори Український мистецький фронт.

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Прибуток від концерту буде переданий на потреби батальйону, в якому служить член команди KRUTЬ Сергій Марченко.

"Унікальне звучання української бандури, ніжний голос KRUTЬ, тонкі точні й чесні її тексти на заході сонця у Львові – ось що на вас чекає цього вечора. Приходьте! Ви першими почуєте новий альбом "Літепло", отримаєте потужну емоцію від виступу, а заплативши за квиток, допоможете нашим військовим", – запрошують організатори.

Важливо! Якщо під час заходу буде оголошена повітряна тривога, всі глядачі підуть в укриття, розташоване в будівлі !FESTrepublic. У цьому допоможуть працівники локації та організатори події. Якщо тривога триватиме не понад годину, після її скасування концерт продовжиться. Дякуємо за розуміння!

Марина Круть родом із Хмельницького, де й перебуває зараз під час евакуації з Києва. Також останні місяці співачка багато гастролює містами України та Європи з метою збору коштів для ЗСУ та грає для військових.

Марина закінчила школу мистецтв за класом бандури. Після 2016 року розпочала свою сольну кар'єру. У 2017 році взяла участь у талант-шоу "Х-фактор", а у 2020-му вийшла у фінал нацвідбору "Євробачення".

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