Біллі Айліш обматюкала німецький журнал через голе фото

Популярна юна співачка Біллі Айліш влаштувала скандал німецькому виданню Nylon через публікацію її відредагованого фото. Дівчина не підбирала слів для критики.

17-річна Біллі Айліш, яку не дарма назвали проривом та відкриттям року, розлютилась на німецьку версію журналу Nylon. На офіційній сторінці видання в соцмережі Instagram з'явилась нова обкладинка, на якій можна було впізнати Біллі. Щоправда, над новий футуристичним виглядом попрацював художник Марсель Костантин Вілкенс, перетворивши співачку у робота - без волосся та без одягу.

І ще: Модель Даутцен Крус вразила фото у стилі Єви (18+)

Звісно ж, Айліш обурилась такому використанню її знімків та залишила гнівний коментар, у якому не підбирала слів.

"Що це у біса таке. Я ніколи не дозволяла Nylon редагувати чи публікувати моє фото. Про це не знали ні я, ні будь-хто з команди. Це навіть не моє справжнє фото. Ви зробили оголене фото мене? У 17? На обкладинку? Навіть, якщо це мала бути роботизована версія мене, я це не визнаю все одно. І ви вирішили видалити до біса все моє волосся?". - написала Біллі.

Звісно ж, незабаром оригінальний допис та коментар зникли, але його встигли зберегти. У журналі ж виправдали свій вчинок тим. що не хотіли нікого образити, а просто показати уміння діджитал-художників.

Читайте також: Образ Скалетт Йоханссон викликав суперечки в мережі