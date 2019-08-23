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У цей готель чоловікам вхід суворо заборонений: чому

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Де можна відпочити без чоловіків - фото 1
Де можна відпочити без чоловіків / hospitalitynet

Готель, в якому можуть жити тільки жінки, відкрився на іспанському острові Майорка. Персонал тут – також виключно жінки.

Чотиризірковий готель Som Dona належить мережі Som Hotels. Гостям пропонують 39 номерів для жінок і дівчат, вік яких 14 або більше років.

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Президент мережі Джоан Енрік Капела зазначила, що на ринку вже є готелі чайлдфрі, готелі для веганів, готелі для геїв, але виключно жіночих готелів поки не було. І це в той час, коли жінки все частіше подорожують на самоті, або ж разом з подругами, часто відвідують інші країни і матері з дочками, а також одностатеві пари. Тому компанія вирішила заповнити цю нішу.

Som Dona пропонує спеціальні пакети розміщення, детокс, оздоровлення, фітнес, знайомство для спілкування і вивчення пам'яток разом. Вартість номера починається від позначки у € 100. Також наголошується, що в ресторані пропонують виключно здорову їжу, приготовану з сезонних продуктів.

У цей готель чоловікам вхід суворо заборонений: чому - фото 349811

У цей готель чоловікам вхід суворо заборонений: чому - фото 349812

У цей готель чоловікам вхід суворо заборонений: чому - фото 349813

У цей готель чоловікам вхід суворо заборонений: чому - фото 349814

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Джерело: hospitalitynet
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