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Що не треба робити у стосунках: топ чоловічих помилок

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Стосунки / anewmode

Якщо ти не хочеш докладати зусиль у стосунках, будь готовий до того, що вони закінчаться. Саме для того, щоб ти уникнув такої ситуації, ми склали топ помилок у стосунках, яких припускаються саме чоловіки.

Виявляти нерішучість

Жінки дуже не люблять нерішучих чоловіків. Коли ти не наважуєшся навіть заговорити з нею, само собою, ніякі стосунки зав'язати не вийде. Але не думай, що якщо ти все ж таки зважився і покликав її на побачення, справу зроблено і можна продовжувати сумніватися, боятися, комплексувати. Будеш соромитися поставити елементарне запитання, взяти за руку або сказати комплімент – вона обов'язково це відчує і навряд чи захоче другого побачення.

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Нерішучість

Ревнувати без приводу

Якщо у тебе є сумніви у вірності партнерки, що випливають у стеження, перегляд її повідомлень і історії в браузері, заборону на спілкування з іншими чоловіками і гучні з'ясування стосунків, коли на неї хтось подивився – ти маєш всі шанси зруйнувати кохання. Залиш ці пристрасті підліткам.

Постійно скаржитися

Звалювати на другу половинку всі свої проблеми і похмурий настрій – погана ідея. Це не сексуально, не мило і дуже дратує. Скиглії нікому не подобаються.

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Не цінувати її зусилля

Те, що обидва партнери роблять заради стосунків – це постійна робота. Однак ця робота добровільна, це не обов'язок. Тобі здається, що для неї нічого не варто приготувати сніданок або випрати твої шкарпетки. А для дівчини це може бути справжньою перемогою над собою, перемогою заради тебе. Тож цінуй це і частіше допомагай їй.

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Джерело: anewmode
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