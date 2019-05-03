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Гра престолів День матері

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини

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Тут все так само, як і 50 років тому - фото 1
Тут все так само, як і 50 років тому / dailymail

У цьому будинку час ніби зупинився. Подивіться, що стається з житлом, коли його кидають.

У будинку збереглося все в дусі того часу: від вітальні з роялем і старовинним телевізором до кухні з духовкою і столом для сніданку.

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Незважаючи на те, що господарі залишили будинок 50 років тому, в ньому все залишилося як і раніше. Ми називаємо такі будинки капсулами часу, бо всередині нічого не чіпали, є все, крім людей, говорить фотодослідник, який і зробив ці знімки. Тут все так само, як і 50 років тому, коли домовласник покинув його, і це дуже страшно і, водночас, інтригуюче.

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325498

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325499

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325500

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325501

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325502

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325503

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325504

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325505

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325506

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325507

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325508

У цей будинок десятиліттями не ступала нога людини - фото 325509

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Джерело: dailymail
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