Будинок у вигляді картоплі: на сервісі з оренди квартир з'явилися незвичні апартаменти

Раніше на популярному сайті з оренди житла для мандрівників Airbnb пропонували унікальну можливість для двох щасливчиків провести ніч в Луврі в Парижі – тепер у компанії є новий, можливо, трохи менш розкішний, унікальний об'єкт нерухомості – гігантська картопля.

Лише за 200 доларів за ніч гості можуть зупинитися у The Big Idaho Potato Hotel, поки в їхніх головах крутяться думки про підгортання. Отже, насправді це не картопля, а 6-тонна конструкція, побудована зі сталі, гіпсу та бетону. Проте, матеріали не заважають цій будівлі бути реалістичною і перебувати посеред 400 акрів землі у Південному Бойсі, штат Айдахо.

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Гігантська картопля не завжди була смачним місцем для сну і починалася як рекламний інструмент для The Idaho Potato Commission. В кузові напівпричепа картопля подорожувала по Сполучених Штатах, щоб рекламувати найвідоміший овоч штату.

Я була представником, який подорожував з картоплею на вантажівці впродовж двох сезонів у 2013 і 2014 роках. Вантажівка повинна була їздити тільки рік, але у підсумку ми подорожували впродовж восьми років, перш ніж її замінили іншою картоплиною. Тому я розуміла, що це була моя можливість, – сказала Крісті Вулф, яка тепер є власницею цього міні-готелю.

Простір ідеально підходить для пар, його площа становить 31 квадратний метр. Відвідувачі можуть бути здивовані, виявивши, що дизайн інтер'єру дуже мінімалістичний, сучасний і шикарний. Крісті сама відповідала за все внутрішнє оздоблення і використовувала стратегії економії місця, які можна знайти в багатьох крихітних будинках, щоб можна було використовувати всі необхідні елементи дизайну.

Жінка максимально використовувала простір усередині, і шикарний декор дійсно привабливий, однак, відвідувачі повинні знати, що, хоча вони живуть всередині картоплі, тут немає кухні – так що гостям доведеться приносити їжу з собою або їсти в кафе і ресторанах.

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