Bugatti Chiron показали у вигляді позашляховика

Дизайнер створив зображення позашляховика з використанням гіпeрaкaрa Bugatti Chiron.

Виробники суперкарів все частіше беруться за розроблення позашляховиків. Компанія Bugatti поки що далека від такої ідеї, але інженери планують новий концепт.

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Дизайнер Рeян Пріск, який відомий своєю фантазією на тему створення позашляховиків, вирішив представити новинку.

Bugatti Chiron у вигляді позашляховика

Він показав малюнок SUV на базі Bugatti Chiron. Величезні колеса, арки колес, захист піддона та інші елементи. Всі ці рішення зроблять машину унікальною. У такому вигляді Bugatti Chiron буде не тільки здатна штурмувати бездоріжжя, але й долати перепони на ралі "Дакар".

Чи зможе реалізувати амбіційний проект відома корпорація, невідомо, але, за думкою експертів, це завдання можуть виконати у найближчі кілька років.

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