Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками День Святого Миколая

Bugatti Chiron показали у вигляді позашляховика

  • 14
Bugatti Chiron - фото 1
Bugatti Chiron / motor1

Дизайнер створив зображення позашляховика з використанням гіпeрaкaрa Bugatti Chiron.

Виробники суперкарів все частіше беруться за розроблення позашляховиків. Компанія Bugatti поки що далека від такої ідеї, але інженери планують новий концепт.

І ще: З'явилися офіційні фото нового Porsche 911

Дизайнер Рeян Пріск, який відомий своєю фантазією на тему створення позашляховиків, вирішив представити новинку.

Bugatti Chiron у вигляді позашляховика - фото 291413
Bugatti Chiron у вигляді позашляховика

Він показав малюнок SUV на базі Bugatti Chiron. Величезні колеса, арки колес, захист піддона та інші елементи. Всі ці рішення зроблять машину унікальною. У такому вигляді Bugatti Chiron буде не тільки здатна штурмувати бездоріжжя, але й долати перепони на ралі "Дакар".

Чи зможе реалізувати амбіційний проект відома корпорація, невідомо, але, за думкою експертів, це завдання можуть виконати у найближчі кілька років.

Читайте також: Новий Kia Soul показали без камуфляжу

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон: дивитися онлайн 25-11-2018
  • 25 листопада, 23:52
  • 1380
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1778
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 819301
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології