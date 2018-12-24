У Bugatti екстремально випробували гальмівний супорт з 3D-принтера

Французький автовиробник Bugatti зняв на відео жорстке випробування першого гальмівного супорта, надрукованого на 3D-принтері.

Bugatti розробила перший серійний гальмівний супорт Chiron на базі 3D-друку на початку 2018 року. Тепер інженери вирішили перевірити деталь на максимальних перевантаженнях перед запуском у масове виробництво. Така необхідність була продиктована іміджем нішевої компанії, що спеціалізується на високошвидкісних авто.

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На кадрах відео супорт обертається з величезною швидкістю, досягаючи 300 кілометрів на годину. Потім починається гальмування. Від зіткнення з колодкою супорт нагрівається до червоного, а на всі боки починають летіти іскри. Подібні маніпуляції повторюються кілька разів, але деталь з принтера витримує всі навантаження.

Супорт Chiron був створений з 2213 шарів титанового порошку, які запікалися з лазером протягом 45 годин. Потім деталь піддали температурній, хімічній і механічній обробці. У результаті Bugatti отримала вагомий доказ того, що технології 3D-друку можуть успішно використовуватися для масової промисловості.

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