У Брюсселі стартував фестиваль Килим з квітів

У 2018 році традиційний фестиваль проходить в мексиканській тематиці. Проіснує крихкий килим до неділі, 19 серпня.

У Брюсселі площу Гран-Плас знову перетворили на квітковий килим в рамках відомого фестивалю.

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"Килим з квітів" стартував 16 серпня і триватиме до неділі, 19 серпня. Проведення заходу в поточному році ускладнює тільки сильна спека.

"Килим з квітів" присвятили мексиканській культурі, на ньому зобразили сцени і символи з Гуанахуато – регіону в Мексиці, багатого культурою і традиціями, які пов'язані з квітами.

Розмір незвичайного килима 75 на 24 метри. Фестиваль проходить кожні два роки, починаючи з 1971.

Килим з квітів

Килим з квітів

Килим з квітів

Килим з квітів

Килим з квітів

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