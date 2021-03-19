У Брюсселі скульптуру хлопчика, що пісяє одягнули в захисний костюм і маску: фотофакт

Популярна скульптура хлопчика, що пісяє приміряла черговий костюм. Вбрання копіює одяг учасників руху Covid Boys, котрі патрулюють громадські місця столиці Бельгії. Вони також у гумористичній формі пояснюють людям, як дотримуватися правил карантину.

На захисному костюмі зображений логотип Брюсселя, передає VRT. Для захисту "обличчя" використовують респіратор FFP2. Також пісяючий хлопчик отримав червоні рукавички, пояс і невелику сумку для антисептика та рулетку, щоб можна було точно виміряти дотримання соціальної дистанції.

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"Пропонуючи Covid Boys можливість одягнути пісяючого хлопчика, ми хотіли подякувати їм за профілактичну роботу, яку вони проводили щодня у польових умовах протягом п'яти місяців. У цьому новому костюмі ми хотіли підкреслити те, що дійсно приносить свої плоди", – заявила радниця з питань культури, туризму та великим заходам Дельфін Хуба.

Це перше вбрання у 2021 році для статуї та 1054-е за весь час. Традиція одягати статую в різні костюми з'явилася ще у ХVII столітті. Це робиться в особливих випадках – на свята, важливі дати, до приїзду іменитих гостей або при необхідності привернути увагу громадськості до якоїсь проблеми.

Вважається, що перший костюм для хлопчика надіслав курфюрст Баварський Максиміліан-Еммануїл у 1698 році. Зараз це вбрання можна побачити у Королівському музеї, де зберігається експозиція костюмів Пісяючого хлопчика.

У 2007 році Європейська Асоціація Українців на День незалежності України загорнула Manneken Pis в український національний козацький костюм. Таким чином українці вперше взяли участь у стародавній почесній традиції. Український костюм зберігається в колекції костюмів під номером 791.

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