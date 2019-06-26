90-річна бабуся підкорила Instagram своїм виглядом

Стати зіркою мережі може кожен, а ця стильна 90-річна бабуся з чудовим почуттям гумору це підтверджує. Цей профіль точно переверне ваше уявлення про тренди та Instagram!

Знайомтесь, Елен Рут ван Вінкл або ж просто Бадді Вінкл (baddiewinkle) - 90 річна жінка, яка має аудиторію в Instagram понад 3,8 млн підписників. Серед них можна зустріти ще й таких зірок, як Хлоя Кардашян, Rihanna та Майлі Сайрус. А все тому, що вільний час Елен присвячує не в'язанню чи посиденьках на лавочці і приготуванням пиріжків, а веселощам та моді.

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Яскраві і навіть відверті образи бабусі викликають шквал емоцій, адже вона не соромиться робити справді провокативні фото, а також співпрацює з брендами косметики. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/baddiewinkle

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