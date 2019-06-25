Коли усвідомив все: вражена жінка стала зіркою Reddit

У мережі не можуть втримати сміх від епічного відео, на якому чоловік вирішив випробувати силу садових повітродувів. Але він не підозрював, що це побачить і його дружина. Вираз обличчя жінки замість тисячі слів!

На платформі Reddit користувач AristonD поділився кумедним відео з сімейною парою, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 16 годин допис переглянули понад 61,5 тис. разів, а ще залишили більш як 1,2 тис. коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити, як дорослий чоловік вирішив погратися з садовим повітродувом, який використовують для листя. Головний герой весело дмухає прямісінько собі до рота, коли на фоні можна побачити ошелешене обличчя його дружини. Коли гра закінчилась, чоловік обернувся, а жінка лише закивала головою, усвідомивши всю суть свого життя з цим креативним чолов'ягою.

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