Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

У британському соборі з'явилась Таємна вечеря з темношкірим Ісусом

  • 32
На вівтарі собору стоїть нова версія "Таємної вечері" - фото 1
На вівтарі собору стоїть нова версія "Таємної вечері"

На вівтарі Сент-Олбанського собору в британському графстві Хартфордшир з'явилася варіація фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" з темношкірим Ісусом Христом. Зображення розмістили на знак солідарності з рухом Black Lives Matter.

Передував появі зображення заклик архієпископа Кентерберійського Джастіна Уелбі. Він зазначив, що Церква Англії має переглянути зображення Христа як білої людини. Менш, ніж через тиждень після його заклику в Сент-Олбанському соборі з'явилася ця картина.

Це цікаво: Google оцифрував Таємну вечерю в надвисокій роздільній здатності

"Церква не перебуває на такій твердій позиції, щоб проповідувати іншим про расову або яку-небудь ще справедливості. Життя темношкірих мають значення, тому ми перетворили наш Вівтар Вигнаних на місце для роздумів і молитов, поставивши у самісінький центр вівтарну картину, написану Лорною", – пояснив настоятель собору.

Твір з темношкірим Христом написала художниця Лорна Мей Водсворт у 2009 році. Ісуса вона писала з темношкірого Тафарі Хіндса – уродженця Ямайки.

Експерти згодні в тому, що у нього [Христа] були, швидше за все, близькосхідні риси, але протягом століть європейські художники традиційно зображували Христа так, як їм здавалося. Те, як я його зображую, настільки ж "точно", як і вважається правильною ідея про те, що він схожий на флорентійця, – розповіла сама художниця.

Торік у це полотно вистрілив з пневматичної зброї невідомий чоловік, який був не згоден з таким зображенням Христа. Де саме тоді висіла картина, не уточнюється.

Зараз полотно виставили на вівтарі Сент-Олбанського собору - фото 413402
Зараз полотно виставили на вівтарі Сент-Олбанського собору

Нагадаємо, що рух Black Lives Matter з'явився у США у 2013 році після того, як був виправданий патрульний Джордж Циммерман, який скоїв вбивство афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна.

Рух спалахнув з новою силою після вбивства темношкірого Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота) у кінці травня 2020 року. Флойда задушив поліцейський під час затримання за підозрою в отриманні готівки з підробленого чека в магазині. Через це в Штатах близько місяця вирують протести, що перетікають в масові заворушення. На подібні акції стали виходити люди по всьому світу.

Читайте також: День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Джерело: Daily Mail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1580
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413064
Загрузка...
Новини