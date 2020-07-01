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У британському соборі з'явилась Таємна вечеря з темношкірим Ісусом
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На вівтарі Сент-Олбанського собору в британському графстві Хартфордшир з'явилася варіація фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" з темношкірим Ісусом Христом. Зображення розмістили на знак солідарності з рухом Black Lives Matter.
Передував появі зображення заклик архієпископа Кентерберійського Джастіна Уелбі. Він зазначив, що Церква Англії має переглянути зображення Христа як білої людини. Менш, ніж через тиждень після його заклику в Сент-Олбанському соборі з'явилася ця картина.
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"Церква не перебуває на такій твердій позиції, щоб проповідувати іншим про расову або яку-небудь ще справедливості. Життя темношкірих мають значення, тому ми перетворили наш Вівтар Вигнаних на місце для роздумів і молитов, поставивши у самісінький центр вівтарну картину, написану Лорною", – пояснив настоятель собору.
Твір з темношкірим Христом написала художниця Лорна Мей Водсворт у 2009 році. Ісуса вона писала з темношкірого Тафарі Хіндса – уродженця Ямайки.
Експерти згодні в тому, що у нього [Христа] були, швидше за все, близькосхідні риси, але протягом століть європейські художники традиційно зображували Христа так, як їм здавалося. Те, як я його зображую, настільки ж "точно", як і вважається правильною ідея про те, що він схожий на флорентійця, – розповіла сама художниця.
Торік у це полотно вистрілив з пневматичної зброї невідомий чоловік, який був не згоден з таким зображенням Христа. Де саме тоді висіла картина, не уточнюється.
Нагадаємо, що рух Black Lives Matter з'явився у США у 2013 році після того, як був виправданий патрульний Джордж Циммерман, який скоїв вбивство афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна.
Рух спалахнув з новою силою після вбивства темношкірого Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота) у кінці травня 2020 року. Флойда задушив поліцейський під час затримання за підозрою в отриманні готівки з підробленого чека в магазині. Через це в Штатах близько місяця вирують протести, що перетікають в масові заворушення. На подібні акції стали виходити люди по всьому світу.
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