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Google оцифрував Таємну вечерю в надвисокій роздільній здатності

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Таємна вечеря - фото 1
Таємна вечеря

Королівська академія мистецтв в Лондоні стала партнером Google Arts and Culture – разом вони оцифрували понад 200 об'єктів з колекції музею. Кілька робіт представлені в надвисокій роздільній здатності, серед яких й копія "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі.

Як відомо, цю картину написав учень да Вінчі Джампетріно. Копія була зроблена відразу після оригіналу, якщо навіть не в той самий час. Але між ними є ключові відмінності.

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Google оцифрував Таємну вечерю в надвисокій роздільній здатності - фото 411386

Робота Леонардо да Вінчі виконана темперою і маслом на стіні – тоді це була експериментальна техніка. А копія виконувалася по-старому, маслом на полотні. В результаті друга картина збереглася набагато краще і може служити для істориків гарною підмогою для вивчення оригіналу.

Тепер будь-який охочий може розглянути "Таємну вечерю" дуже близько, і також деталі, яких вже немає на фресці в Мілані: наприклад, ноги Ісуса і його учнів або сіль, яку розсипав Юда.

Google оцифрував Таємну вечерю в надвисокій роздільній здатності - фото 411385
Google оцифрував Таємну вечерю в надвисокій роздільній здатності - фото 411384

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Джерело: news.artnet
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