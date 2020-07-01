На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
- 135
Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у липні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на липень 2020
|
Дата
|
Ім'я
|
1 липня
|
Леонтій, Василь, Олександр, Віктор
|
2 липня
|
Марія, Іван
|
3 липня
|
Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома
|
4 липня
|
Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір
|
5 липня
|
Василь, Геннадій, Юліана
|
6 липня
|
Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, Федір
|
7 липня
|
Іван, Антоній, Яків, Микита
|
8 липня
|
Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір
|
9 липня
|
Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон
|
10 липня
|
Георгій, Іванна, Мартін
|
11 липня
|
Іван, Сергій, Герман, Павло
|
12 липня
|
Павло, Петро
|
13 липня
|
Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома
|
14 липня
|
Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро
|
15 липня
|
Фотій
|
16 липня
|
Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп
|
17 липня
|
Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір
|
18 липня
|
Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна
|
19 липня
|
Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа
|
20 липня
|
Герман, Євдокія, Фома
|
21 липня
|
Прокопій
|
22 липня
|
Кирило, Панкратій, Федір
|
23 липня
|
Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Стефан
|
24 липня
|
Ольга, Олена, Аркадій, Лев
|
25 липня
|
Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір
|
26 липня
|
Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан
|
27 липня
|
Іоанн, Стефан
|
28 липня
|
Володимир, Петро
|
29 липня
|
Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Павло, Петро, Федір
|
30 липня
|
Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита
|
31 липня
|
Опанас, Іван, Леонтій, Стефан
Картинки з Днем ангела
До теми: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
-
16:21Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв
-
16:13Науковці закликали не використовувати бандани замість захисних масок
-
15:47818 "конячок" під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock
-
15:25Колишня дружина екскапітана Динамо засвітила пишний бюст
-
15:12Цензуріус патронум: У Північній Кореї уперше опублікують Гаррі Поттера
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
14:55На Нептуні й Урані йдуть дощі з алмазів
-
14:41Ідеально для цього літа: Xiaomi представила автоматичну парасолю з ліхтариком
-
14:22Чоловіка звільнили з роботи за селфі з футболістом Ман Сіті
-
14:12Ілон Маск продає свої будинки: названа причина
-
13:51У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день
-
13:37Творці Світу Дикого Заходу знімуть для Amazon серіал за мотивами легендарної гри Fallout
-
13:20Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:15Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео)
-
12:59Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами
-
12:44Названі корисні властивості соєвого білка
-
12:24Вічно молодий: Девід Бекхем підкорив шанувальників нестаріючою зовнішністю на новому фото
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:48Меню Пуск на Windows 10 отримало новий дизайн: фотопорівняння
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
11:21Учені з'ясували, звідки беруться риби у порожніх водоймах
-
10:50Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+)
-
10:22Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня
-
07:13Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі
- 02 липня
-
21:50Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя
-
19:29Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна
-
17:30Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак
-
15:39Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка
-
12:52Курс валют в Україні: прогноз, що буде далі після скандальної заяви глави НБУ
-
11:11Порція натхнення: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня
-
07:14Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні
- 01 липня
-
21:22Позбавляє безсоння та зміцнює імунітет: вагомі причини займатися сексом щодня
-
18:05ONUKA рекомендує: 5 документальних фільмів, які ви подивитесь на одному диханні
-
16:36Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
-
14:01День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:10Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня
-
07:14Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі
- 30 червня
-
21:136 випадків, коли вона бреше тобі у ліжку
-
19:21Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
-
17:00Нові серіали липня 2020: що варто переглянути
-
15:00ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok