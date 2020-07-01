День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у липні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити.

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Усі Дні Ангела вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на липень 2020

Дата Ім'я 1 липня Леонтій, Василь, Олександр, Віктор 2 липня Марія, Іван 3 липня Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома 4 липня Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір 5 липня Василь, Геннадій, Юліана 6 липня Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, ​​Федір 7 липня Іван, Антоній, Яків, Микита 8 липня Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір 9 липня Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон 10 липня Георгій, Іванна, Мартін 11 липня Іван, Сергій, Герман, Павло 12 липня Павло, Петро 13 липня Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома 14 липня Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро 15 липня Фотій 16 липня Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп 17 липня Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір 18 липня Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна 19 липня Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа 20 липня Герман, Євдокія, Фома 21 липня Прокопій 22 липня Кирило, Панкратій, Федір 23 липня Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, ​​Стефан 24 липня Ольга, Олена, Аркадій, Лев 25 липня Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір 26 липня Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан 27 липня Іоанн, Стефан 28 липня Володимир, Петро 29 липня Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Павло, Петро, ​​Федір 30 липня Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита 31 липня Опанас, Іван, Леонтій, Стефан

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