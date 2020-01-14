Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?

Є два типи людей – ті, хто обожнює піцу з ананасами, і ті, хто вважає її абсолютним блюзнірством. Так чи інакше, ця суперечка триває досить давно і багатьом вже встигла набриднути. А як щодо піци з ківі?

Незвичну піцу показав користувач під ніком nre1313 на популярному форумі Reddit. "Піца з ківі з данського ресторану, справжня гидота", – підписав він опублікований знімок.

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Фотографія розійшлася по соцмережах і викликала нову хвилю суперечок між любителями піци. Деякі юзери лають зовнішній вигляд піци, але відзначають, що їм було б цікаво спробувати щось таке. Інші критикують саму ідею додавати ківі в піцу і пишуть, що навіть ананаси кращі.

Піца з ківі (Данія)

Додамо, що в інтернеті є чимало рецептів солодкої піци з ківі, тож це не революція в кулінарії, хоча, можливо, нове кулінарне відкриття для вас. Ми знайшли на Reddit ще більш дивні поєднання смаків!

Піца з бананами, ананасом та карі

Бананова піца зі смаком жуйки

Домашня фруктова піца

Піца зі смаженою курячою грудкою

Кукурудзяна піца

Піца у вигляді кота

А тепер опитування: а ви б хотіли спробувати піцу з ківі? Пишіть у коментах!

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