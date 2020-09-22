У британському селі півтора року зникав інтернет: винним виявився старий телевізор

Британські інженери вирішили загадку валлійського села Аберхосан, де протягом півтора року щодня зникав широкосмуговий інтернет. Як повідомляє BBC, причиною поломки виявився старий телевізор у будинку одного з мешканців.

Інтернет зникав в Аберхосані 18 місяців поспіль, починаючи з 7 ранку кожного дня.

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Аби розібратися у ситуації, інженери пройшлися по селу з аналізатором спектру – приладом, який допомагає визначити перешкоди. Щойно настав відповідний момент, прилад вловив сигнал, що йшов від одного з приватних будинків.

Як з'ясувалося, його господар щодня в один і той же час вмикав свій старий телевізор. Пристрій видавав імпульсний шум, який негативно впливав на широкосмугове з'єднання.



Старенький телевізор "ламав" доступ до інтернету

Чоловік перестав користуватися телевізором, і відтоді в Аберхосані більше не зникав широкосмуговий інтернет. Британець хоч і засмутився, але пообіцяв більше не під'єднувати старий пристрій до мережі.

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