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У британському селі півтора року зникав інтернет: винним виявився старий телевізор

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Мешканці села 18 місяців терпіли регулярне зникнення інтернету - фото 1
Мешканці села 18 місяців терпіли регулярне зникнення інтернету

Британські інженери вирішили загадку валлійського села Аберхосан, де протягом півтора року щодня зникав широкосмуговий інтернет. Як повідомляє BBC, причиною поломки виявився старий телевізор у будинку одного з мешканців.

Інтернет зникав в Аберхосані 18 місяців поспіль, починаючи з 7 ранку кожного дня.

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Аби розібратися у ситуації, інженери пройшлися по селу з аналізатором спектру – приладом, який допомагає визначити перешкоди. Щойно настав відповідний момент, прилад вловив сигнал, що йшов від одного з приватних будинків.

Як з'ясувалося, його господар щодня в один і той же час вмикав свій старий телевізор. Пристрій видавав імпульсний шум, який негативно впливав на широкосмугове з'єднання.

У британському селі півтора року зникав інтернет: винним виявився старий телевізор - фото 426827
Старенький телевізор "ламав" доступ до інтернету

Чоловік перестав користуватися телевізором, і відтоді в Аберхосані більше не зникав широкосмуговий інтернет. Британець хоч і засмутився, але пообіцяв більше не під'єднувати старий пристрій до мережі.

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Джерело: BBC
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