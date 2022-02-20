У Британському музеї виставили найстаріший в Європі протез, якому 3500 років

Найстаріший у Європі протез кінцівки показали на виставці "Світ Стоунхенджа" у Британському музеї. Експерти стверджують, що 3500-річну руку могли використовувати ще й як ніж.

Дослідники знайшли руку біля швейцарського озера Біль у 2017 році, пише The Telegraph. Протез з 1500-1400 років до н.е виготовлений із бронзи та має золоту манжету. Рука була закопана у могилі людини разом із прикрасою для волосся, бронзовим кинджалом та шпилькою для чоловічого плаща.

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Останки похованої в могилі людини погано збереглися і з'ясувати, чи був він калікою або використав штучну кінцівку для чогось іншого, вже неможливо, але, ймовірно, вона могла бути використана, як ніж через її гострі плоскі пальці, – припустив Ніл Вілкін, куратор Британського музею.

Він також додав, що похована зі штучною рукою людина, напевно, була благородного походження і була багата, оскільки на такий виріб довелося б знатно витратитися.

Руку раніше виставляли на огляд лише одного разу в Німеччині, але тепер вона стане частиною виставки Британського музею, що відкрилася 17 лютого.

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