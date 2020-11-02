На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Британії з'явився найшвидший тест на COVID-19
-
- 19
Британська компанія Imspex Diagnostics розробила дихальний тест, що дозволяє визначити наявність коронавірусу у пацієнта за кілька секунд. Методика пройшла випробування в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах і показала успішний результат.
Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання. Тест виявився здатним визначити Covid-19 в цих елементах. Пізніше наявність Covid-19 підтвердили іншими способами тестування.
І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада
При цьому тести розпізнали коронавірус від інших захворювань – астми або бактеріальної пневмонії.
Прилад буде готовий для масового використання через шість місяців за умови достатнього фінансування, заявив глава компанії Imspex Diagnostics Санті Домінгес.
Читайте також: Учені з'ясували, люди якої професії найчастіше заражаються COVID-19
-
12:42Chevrolet показав електричний пікап у культовому кузові: фото
-
12:14Sigma X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
-
11:47У Британії з'явився найшвидший тест на COVID-19
-
11:23Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці
-
10:52У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:20Експерти розповіли, що пасажири найчастіше втрачають у салоні літака
-
09:47Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада
-
08:50Танці з зірками 2020 випуск 10 онлайн: дивитись відео виступів
-
08:23Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у десятому випуску (відео)
-
07:51Американець показав 2,5-гігапіксельне фото сузір'я Оріон, на створення якого пішло 5 років
-
07:19Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні
- 01 листопада
-
21:51Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:152 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Емілі Ратажковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур
-
20:22Науковці створили покриття для шкарпеток, яке блокують запах ніг
-
19:53Леся Нікітюк спокусила мережу апетитними формами в образі сексуальної відьмочки на Хеловін
-
19:21У Великобританії побудували перший в світі парк їжаків
-
18:50З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
18:20Гороскоп на 2 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Учені з'ясували, люди якої професії найчастіше заражаються COVID-19
-
17:23Експерти назвали легендарний автомобіль 90-х, на який різко зросте попит у наступному році
-
16:54Відомий берлінський пивний паб вніс Меркель у чорний список
-
12:14Sigma X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада
-
08:23Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у десятому випуску (відео)
-
07:19Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні
- 01 листопада
-
21:51Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою
-
12:26Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада
- 31 жовтня
-
21:54Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
-
19:30ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
17:154 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів