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У Британії з'явився найшвидший тест на COVID-19

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Миттєвий тест на коронавірус - фото 1
Миттєвий тест на коронавірус / pixabay

Британська компанія Imspex Diagnostics розробила дихальний тест, що дозволяє визначити наявність коронавірусу у пацієнта за кілька секунд. Методика пройшла випробування в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах і показала успішний результат.

Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання. Тест виявився здатним визначити Covid-19 в цих елементах. Пізніше наявність Covid-19 підтвердили іншими способами тестування.

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При цьому тести розпізнали коронавірус від інших захворювань – астми або бактеріальної пневмонії.

Прилад буде готовий для масового використання через шість місяців за умови достатнього фінансування, заявив глава компанії Imspex Diagnostics Санті Домінгес.

У Британії з'явився найшвидший тест на COVID-19 - фото 433168

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Джерело: bbc
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