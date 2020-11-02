Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 2 листопада: в Україні виявлено 402 194 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 754​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 6 587 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 476 458 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 402 194​ Одужали 163 768​ Померли 7 375​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (38 745) та у Харківській області (37 997). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 10 789 Волинська область 13 983 Дніпропетровська область 15 411 Донецька область 11 235 Житомирська область 15 363 Закарпатська область 14 911 Запорізька область 10 370 Івано-Франківська область 21 169 Кіровоградська область 2 656 Київ 38 745 Київська область 17 175 Львівська область 30 700 Луганська область 3 760 Миколаївська область 8 495 Одеська область 25 325 Полтавська область 9 852 Рівненська область 19 573 Сумська область 112 071 Тернопільська область 20 963 Харківська область 37 997 Херсонська область 4 270 Хмельницька область 16 422 Чернівецька область 22 485 Черкаська область 9 422 Чернігівська область 9 052

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-11-2020:

Захворіли 46 504 441 Одужали 31 074 114 Померли 1 200 225 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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