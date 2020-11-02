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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 2 листопада: в Україні виявлено 402 194 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

За попередню добу було зафіксовано 6 754​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 6 587 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 476 458 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 402 194​
Одужали 163 768​
Померли 7 375​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (38 745) та у Харківській області (37 997). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 10 789

Волинська область

 13 983

Дніпропетровська область

 15 411

Донецька область

 11 235

Житомирська область

 15 363

Закарпатська область

 14 911

Запорізька область

 10 370

Івано-Франківська область

 21 169

Кіровоградська область

 2 656

Київ

 38 745

Київська область

 17 175

Львівська область

 30 700

Луганська область

 3 760

Миколаївська область

 8 495

Одеська область

 25 325

Полтавська область

 9 852

Рівненська область

 19 573

Сумська область

 112 071

Тернопільська область

 20 963

Харківська область

 37 997

Херсонська область

 4 270

Хмельницька область

 16 422

Чернівецька область

 22 485

Черкаська область

 9 422

Чернігівська область

 9 052

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-11-2020:

Захворіли 46 504 441
Одужали 31 074 114
Померли 1 200 225

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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