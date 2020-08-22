У Британії з'явилась нова інструкція зі зйомок секс-сцен: що змінилось?

Під тиском погроз COVID-19 Британська асоціація режисерів розробила новий кодекс-інструкцію з постановки і зйомок відвертих і інтимних сцен для кіно і телебачення. Розповідаємо, що змінилося.

Інструкція називається "Directing Nudity and Simulated Sex guidelines" ("Вказівки з режисури сцен з оголенням і симулюванням сексу"). І вона рясніє всілякими страшними застереженнями на зразок "завжди пам'ятайте про той ризик, якому піддаються актори під час зйомки голяка і симуляції сцен сексу".

Це цікаво: Чоловік, який підкорив PornHub несподіваними відео, розповів про початок кар'єри у порно

Сама по собі інструкція публікувалася і раніше. Тільки у серпні 2020 року до неї додали "епідемічне" оновлення. Яке звужує і без того звужені (пардон за тавтологію) принципи свободи художнього самовираження.

Отже, чим же цікава "Вказівка з режисури сцен з оголенням і симулюванням сексу"?

Постановникам пропонується тисячу разів подумати, перш ніж змушувати акторів торкатися один одного і тим паче оголюватися. Методичка волає до совісті режисерів і сценаристів, вимагає перед зйомкою кожної сцени сексу ставити собі питання – а чи потрібна вона взагалі? Може фільм без неї нічого не втратить?

Інструкція отримала кілька нових порад для зйомок секс-сцен

"Підведення глядача до сцени інтиму може бути іноді збудливішим актом, ніж сама інтимна сцена. Емоційна близькість може бути настільки ж приваблива, як фізична".

Там же, в брошурі, рекомендують відкладати зйомки сцен сексуального плану на самий кінець знімального графіка – раптом без неї можна буде обійтись. А якщо ж усі на знімальному майданчику похворіють, то на руках уже буде готовий матеріал, але без інтимних сцен.

Подається чимало порад, в яких і справді є сенс, коли постановка фільму або серіалу проходить в період жорсткої епідемії. Наприклад, відмовитися від того шаблону, в якому герой і героїня при спілкуванні неодмінно повинні дивитися один одному в обличчя.

Автори інструкції заходять настільки далеко, що навіть рекомендують кінематографістам взяти за зразок наслідування те, як чудово зображувалося кохання у голлівудських фільмах 30-40-х років минулого століття.

У раді закликають використовувати натяки на інтим

"Передайте близькість через показ уразливості і жертовності", – закликає асоціація британських режисерів.

"Замість зображення інтимної сцени попросіть персонажів сказати, що вони збираються робити з партнером".

"Можливо, персонажі могли б провести відеодзвінок або відповісти на імітацію сексу телефоном".

"Персонажі можуть бути показані, поправляючи свій одяг або переодягаючись після події. Або ви можете зобразити переміщення частин тіла під постільною білизною".

"Точно так само ви можете зобразити зачинення дверей спальні і залишити дію уяві глядача".

"Розгляньте метафоричну альтернативу, таку як об'єкти, силуети, тіні, танці, навіть приготування і подачу їжі й отримання задоволення від їжі".

Якщо ж і знімати секс-сцену, то в самому кінці

Знаєте, нам ці рекомендації дуже і дуже подобаються. Часом більше естетичного задоволення ми отримуємо від того, що можемо уявити. Для решти ж створили PornHub.

Читайте також: Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса