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У Британії знайшли жінку, яка ніколи не відчуває болю

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Британка не відчуває болю через генетичну аномалію - фото 1
Британка не відчуває болю через генетичну аномалію / pexels

У Великобританії 71-річна Джо Кемерон ні разу в житті не відчувала болю через генетичну аномалію. Вона дізналася про це у вісім років, а виявилося це випадково через три дні.

Генетичне дослідження британка пройшла після того, як їй тричі відмовляли в операції на стегні через відсутність больових відчуттів. Коли виявилося, що стегно в критичному стані, жінку прооперували. Після хірургічного втручання Кемерон оцінила рівень дискомфорту на нуль за десятибальною шкалою.

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Британка Джо Кемерон - фото 317447
Британка Джо Кемерон

До 65 років жінка вважала, що у неї просто низький больовий поріг і це нормально. З'ясувалося, що у Джо Кемерон дві мутації ДНК, які повністю блокують сигнали болю. При цьому одна з аномалій ніколи раніше не була виявлена.

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Джерело: dailymail
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