У Британії здійснив політ перший літак без закрилків: відео

На британській базі Манчестерського університету і оборонної компанії BAE Systems Plc випробували перший літальний апарат без закрилків Magma. Закрилки замінили щілини на задній кромці крила, через які під час польоту проходить повітря.

Безпілотник вдало пройшов серію пробних польотів на аеродромі Лланбедр у Північному Уельсі. Літак оснащений новітньою технологією контролю рухів в польоті. Для маневрів апарат використовує потоки повітря, які на надзвукових швидкостях за допомогою двигуна направляються через щілини на задній кромці крила.

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Також в управлінні Magma допомагає напрямок вихлопних газів в різні сторони. Розробники стверджують, що безпілотник надійний в експлуатації і вимагає менших витрат. Через меншу кількість зазорів і граней він стає практично невидимим для радарів.

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