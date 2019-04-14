Найбільший в світі літак здійснив перший політ: відео

Американська компанія Stratolaunch Systems провела перші льотні випробування найбільшого в світі літака Stratolaunch. Дивіться, як це відбувалося!

Про подію повідомили фотожурналісти Метт Хартман і Джек Бейєр, які опублікували відео і знімки з місць пригод.

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"Stratolaunch вдалося зробити перший політ", – написав Хартман в своєму Twitter. За його словами, політ відбувся над пустелею Мохаве в Каліфорнії. У свою чергу Stratolaunch Systems не анонсував випробування. На сайті і в Twitter компанії поки немає відомостей про цей політ.

Нагадаємо, літак Stratolaunch складається з двох 72-метрових фюзеляжів, з'єднаних загальним крилом довжиною 117 м. Літак оснащений шістьма двигунами. Маса становить 250 тонн, з повним навантаженням – близько 590 тонн. Рух по злітно-посадковій смузі забезпечує 28-колісне шасі.

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