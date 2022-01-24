У Британії випустять найпотужніший люкс-кросовер у світі: перші кадри нового Aston Martin

Компанія Aston Martin незабаром представить "заряджену" версію свого кросовера DBX. Новинку уже назвали найпотужнішим кросовером у світі.

Преміальний кросовер Aston Martin DBX випускається з 2020 року і сьогодні можна купити його у двох версіях: з 550-сильним бензиновим V8 та 435-сильним гібридним силовим агрегатом. Тепер заявлена ​​третя модифікація в гамі, яка, називатиметься DBX S, йдеться на офіційному сайті Aston Martin.

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Change is coming.

Power talks.



The world’s most

powerful luxury SUV.



01.02.22#AstonMartin#NewSeatOfPower — Aston Martin (@astonmartin) January 18, 2022

Компанія опублікувала тизер, який демонструє дизайн майбутньої новинки. І хоча він затемнений, можна побачити відмінності від стандартного DBX. Зокрема, це більш розвинені передній спліттер та задній дифузор, а також колісні диски оригінального дизайну.

Автомобіль вийшов на випробування ще восени минулого року і з того часу встиг засвітитися у камуфляжі під час тестів на дорогах загального користування.

Найцікавіше, що в компанії назвали новинку "найпотужнішим люкс-кросовером у світі". Це означає, що під капотом має бути щонайменше близько 700 к.с., щоб випередити нинішніх лідерів цього рейтингу – Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid (680 к.с.) та Lamborghini Urus (650 к.с.).

Офіційної прем'єри Aston Martin DBX S залишилося чекати недовго. Вона відбудеться 1 лютого. Тоді стануть відомі всі подробиці. А головне – чи стане вона справді найпотужнішим люкс-кросовером у світі.

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