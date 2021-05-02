У Британії вийшла книга, яку повністю присвятили пенісам (18+)

Британський художник і тату-майстер Домінік Метт видав Артбук, який повністю присвячений пенісам. Всього у книгу увійшли 52 малюнки фалоса, які на прохання чоловіка зробили випадкові люди.

За словами автора Артбука, своїм виданням він хотів привернути увагу до скромних, але всюдисущих фалічних каракулів, які "всі ми або самі виводили, або бачили на зворотному боці книг, на стінах, дверях, в кабінетах і в інших місцях", пише It's Nice That.

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Домінік Метт також порадив звернути увагу на колір і розмір книги. "Книга видана у м'якій обкладинці. А якщо її згорнути в трубку, то її довжина і діаметр будуть такі ж, як у середньостатистичного пеніса", – зазначив чоловік.

Усі гроші з продажу видання автор пожертвує двом фондам: один з них підтримує ВІЛ-позитивних людей, а другий займається боротьбою з расизмом.

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