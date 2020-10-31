5 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні

Люди, які хочуть схуднути, часто виключають зі свого раціону такі "погані" вуглеводи. Однак експерт з харчування Баварського центру споживачів Даніела Крело каже, що вони дуже важливі для здоров'я. Вона також поділилася 5 ознаками, які свідчать про дефіцит вуглеводів у раціоні.

Отже, що може вказувати на те, що у вашому раціоні недостатня кількість вуглеводів?

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1. Втома і слабкість. Якщо організму не вистачає глюкози, йому бракує найважливішого постачальника енергії. Рівень цукру в крові падає, людина відчуває втому і слабкість.

2. Тяга до їжі. Нестабільний рівень цукру в крові викликає тягу до їжі.

3. Неприємний запах з рота. Якщо в організмі не вистачає вуглеводів, він починає перетворювати жирові запаси. Потім він переходить у стан кетозу і починає виділяти хімічні сполуки – кетони – через рот, через що і з'являється неприємний запах з рота.

4. Скарги на травлення. На відміну від продуктів з високим вмістом жирів і білків, продукти, багаті вуглеводами, зазвичай містять багато клітковини. Це необхідно для нормального травлення. Натомість дефіцит клітковини призводить до запорів.

5. Головний біль і брак концентрації. Щоб забезпечувати мозок енергією, організму потрібна глюкоза. Якщо її немає, людина часто не може зосередитися. Крім того, падіння рівня цукру в крові часто призводить до головного болю.

Але це не означає, що потрібно їсти булочки та кексики. У вашому раціоні мають бути складні вуглеводи, які зберігають тривале насичення та дарують організму корисні та поживні речовини!

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