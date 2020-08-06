Найкращий подарунок: Джейсон Момоа потішив свою дружину

Хтось дарує жінкам серця квіти, діаманти або нову сумку Birkin, а ось в сім'ї актора Джейсона Момоа і його дружини Лізи Боне в пошані інші подарунки – речі, цінні завдяки спогадам і пов'язаним з ними подій.

Саме тому нещодавно Джейсон вирішив зробити коханій щедрий подарунок – і повністю відреставрував старий "Мустанг" Лізи за допомогою своїх друзів. А результатом, потім поділився на своїй YouTube-каналі.

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"Це її перша машина, "Мустанг" 1965 року випуску, вона купила її у 17 років. І я розумію, що ми не зможемо повернути час назад і повернути їй минуле, але ми точно можемо зібрати цю машину заново", – каже Джейсон на початку ролика, показуючи понівечену, іржаву і побиту часом машину.

Потім актор відвозить її до гаража до своїх друзів, і ті починають лагодити, фарбувати й оснащувати авто новими технічними приблудами. Джейсон і його син Нако-Вулф у цьому процесі участі не приймають, але вони першими приходять подивитися на отриманий результат.

"Опинитися на пасажирському сидінні разом з моєю дружиною в її улюбленій машині... Щоб наші діти їхали позаду... – я так схвильований і хочу скоріше побачити її обличчя. Ми пройшли довгий шлях, щоб опинитися в цьому моменті", – каже актор на відео перед вирішальним моментом "оглядин" авто.

Але турбуватися не доводиться: результатом, Ліза залишилася більш ніж задоволена. Актрисі сподобалося, що з її машини вирішили не робити гламурне щось, а просто перефарбували її у стильний чорний. "Блискуче, але не химерно", – прокоментувала Ліза.

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