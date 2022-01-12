У Британії створили робота, який може пересуватися по стінах

Компанія HausBots разом із британським Університетом Ворвіка розробила робота із можливостями спайдермена, який здатний пересуватися по стінах. Його назвали НВ1.

Головною метою розробки є зменшення кількості травмованих чи загиблих людей внаслідок падіння на робочому місці, пише Coventry Live.

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Робот здатний підійматися по вертикальній поверхні і його можна використовувати для виконання різноманітних завдань:

інспекції будівель;

зйомки;

фарбування поверхонь.

Крім цього, НВ1 може перевозити до 6 кг вантажу, а радіус дистанційного керування ним становить 30 метрів.

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