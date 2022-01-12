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У Британії створили робота, який може пересуватися по стінах

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У Британії створили робота, який може пересуватися по стінах - фото 1

Компанія HausBots разом із британським Університетом Ворвіка розробила робота із можливостями спайдермена, який здатний пересуватися по стінах. Його назвали НВ1.

Головною метою розробки є зменшення кількості травмованих чи загиблих людей внаслідок падіння на робочому місці, пише Coventry Live.

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Робот здатний підійматися по вертикальній поверхні і його можна використовувати для виконання різноманітних завдань:

  • інспекції будівель;
  • зйомки;
  • фарбування поверхонь.

Крім цього, НВ1 може перевозити до 6 кг вантажу, а радіус дистанційного керування ним становить 30 метрів.

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