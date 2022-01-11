У всіх iPhone виявили небезпечну вразливість, яку неможливо усунути

У смартфонах компанії Apple виявили вразливість, яка дозволяє зловмисникам викрадати особисті дані користувача. Фахівці поки не знають, як її виправити.

Як пише ZecOps, вразливість NoReboot імітує екран вимкнення – власнику iPhone здається, що його смартфон вимкнувся, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона та камери без відома користувача.

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На телефоні також відключаються сповіщення, вібрація та дисплей. iPhone перестає реагувати на дотики, а зловмисники залишаються непоміченими.

Після ручного перезапуску гаджета вірусна програмна продовжує працювати, оскільки вона задіює фонові процеси backboardd, InCallSrvice та SpringBoard. Перешкодити роботі вразливості може лише "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки гучності та живлення.

На цей момент немає чіткої інструкції щодо видалення вірусу. Найімовірніше, він працює на будь-якій версії iOS.

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