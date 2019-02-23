У Британії скасували 400-літнє правило про богослужіння

Англіканська церква скасувала правило, що діяло з 1603 року і що пропонує в кожному храмі по неділях проводити богослужіння.

В Англії церква скасувала 400-річний закон, згідно з яким усі церкви повинні були проводити богослужіння щонеділі.

І ще: Коли Великий піст 2019: дата початку і завершення посту в Україні

Щонедільне богослужіння тепер не є обов''язковим

Щотижнева недільна служба більше не буде обов'язковою для церков після того, як голосування за скасування 400-річного закону відбулося в правлячому органі Англіканської церкви, – йдеться в повідомленні.

Генеральний синод проголосував за припинення дії закону, який ввели у 1603 році. Він вимагав від священиків проводити недільну службу в кожній церкві, яка їм надавалася.

Єпископ Вілесден, який запропонував таку зміну, назвав закон "застарілим".

Читайте також: Масляна 2019: дата, коли починається свято в Україні