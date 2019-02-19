Масляна 2019: дата, коли починається свято в Україні

Масляна – давнє слов'янське свято, яке відзначають упродовж тижня. У цей період проводжають зиму та зустрічають весну. Дізнайтеся, коли починається Масляна у 2019 році та які традиції слід зберігати!

Масляна (або Масниця) бере свій початок із язичницьких часів: так наші предки святкували прихід весни й прощалися з зимою. Головний символ свята – Сонце, завдяки теплу якого пробуджується природа і настає весняна пора. У цей період було прийнято готувати млинець – особливий хліб, подібний до небесного світила. І досі він вважається традиційною стравою на Масляну.

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Масляна – культурне та релігійне свято

Це давньослов'янське свято виникло на території нашої Батьківщини. Саме Україна є спадкоємицею Київської Русі, тому Масляна – наше культурне та релігійне надбання.

Дата, коли Масляна 2019 в Україні

У християнстві дата святкування Масляної прив'язана до Великодня. Коли буде Масляна 2019, визначити легко. Від дати Пасхи (28 квітня) потрібно відняти 48 днів Великого посту і ще тиждень. Отже, у 2019 році Масляна почнеться 8 березня і триватиме до 10 березня.

Традиції і звичаї на Масляну

Тиждень Масляної поділяють на два періоди: понеділок, вівторок і середа – Вузька Масляна, а четвер, п'ятниця, субота і неділя – Широка. Протягом перших трьох днів можна виконувати роботу по хазяйству, а від четверга не варто братися за справи, адже робота заборонена.

Кожен день Масляного тижня має свою назву та звичаї. Раніше всіх традицій свята неухильно дотримувалися.

Понеділок, 4 березня – початок Масляної 2018 – "зустріч". У цей день робили крижані гірки. Колишні покоління вірили, чимдалі котяться сани й гучніше лунає сміх, тим якіснішим і більшим буде врожай.

Вівторок, 5 березня – "загравання". Цього дня грайте у веселі ігри та пригощайте один одного смачними млинцями.

Середа, 6 березня – "ласунка". Віддавна українці в цей день готують різні наїдки для пишного столу. Головна страва – млинці.

Млинці – традиційна страва на масляну

Четвер, 7 березня – "розгуляй". Від четверга Масниця набуває великих масштабів – заведено гуляти з ранку до вечора, водити хороводи та співати пісні.

П'ятниця, 8 березня – "тещині вечори". Молодь шукає собі пару, щоб якнайшвидше одружитися. Майбутні зяті запрошують своїх тещ на ласування млинцями. Також у період Масляної проводять обряд Колодій. В основі лежить звичай прив'язувати колодки до ніг тим, хто парубкує. Таким чином спонукають юнаків та юнок замислитись про створення сім’ї.

Субота, 9 березня – "посиденьки зовиці". Молода невістка запрошує своїх рідних до себе у гості.

Неділя, 10 березня –"Прощена неділя". У цей день просять пробачення у всіх за заподіяне зло. Також ходять на сповідь, щоб очиститися від гріхів напередодні Великого посту.

З 11 березня святкування закінчуються, адже настає час Великого посту, який триватиме до Великодня.

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