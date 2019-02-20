Коли Великий піст 2019: дата початку і завершення посту в Україні

У Великий піст християни готуються до Воскресіння Господнього. Протягом 48 днів потрібно постити духовно і відмовитися від продуктів тваринного походження. Дізнайтеся, коли буде Великий піст у 2019 році!

Великий піст називають Чотиридесятницею, а символізує цей період те, як Ісус Христос 40 днів був у пустелі після хрещення і постив та молився. Великий піст у 2019 році триватиме від 11 березня і до 27 квітня.

Читай також: Коли Великдень 2019: дата, якого числа буде Пасха в Україні

Під час посту потрібно не тільки обмежувати себе у їжі, але й молитися. Також радять уникати походів в гості, кінотеатри, кафе, ресторани. Активно святкувати також не рекомендовано.

Великий піст 2019: дати, коли треба постити

За традицією, Великий піст триває 7 тижнів. Це найдовший період у році, коли християни утримуються від м'ясного, алкоголю та розваг.

Кожен тиждень Великого посту має свою назву і символізує особливі події.

Перший тиждень – Торжество. Перший понеділок посту (11 березня 2019 року) називається Чистим. Цього дня варто утриматися від їжі. Також не радять працювати. Краще присвятити свій час молитві та духовному очищенню.

– Торжество. Перший понеділок посту (11 березня 2019 року) називається Чистим. Цього дня варто утриматися від їжі. Також не радять працювати. Краще присвятити свій час молитві та духовному очищенню. Другий тиждень – святого Григорія. Він один з найшанованіших богословів.

– святого Григорія. Він один з найшанованіших богословів. Третій тиждень – Хрестопоклонний. В храми виносять хрест – символ Христового розп'яття.

– Хрестопоклонний. В храми виносять хрест – символ Христового розп'яття. Четвертий тиждень – Середохресний. У середу відзначають свято хреста.

– Середохресний. У середу відзначають свято хреста. П'ятий тиждень – Похвальний. У суботу відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці.

– Похвальний. У суботу відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці. Шостий тиждень – Вербний. У неділю освячують гілки верби.

– Вербний. У неділю освячують гілки верби. Сьомий тиждень – Страсний. Це найсуворіший тиждень, всі дні мають важливе значення.

Під час посту потрібно молитися

У Страсний тиждень особливо важливі останні чотири дні:

Чистий четвер – день духовного очищення. Також віряни у цей день прибирають будинок.

– день духовного очищення. Також віряни у цей день прибирають будинок. Страсна п'ятниця – день розп'яття Ісуса Христа.

– день розп'яття Ісуса Христа. Велика субота – день пам'яті вчення Господнього. Розпочинається підготовка до святкування Великодня.

– день пам'яті вчення Господнього. Розпочинається підготовка до святкування Великодня. У неділю – Великдень, Воскресіння Господнє.

Правила і заборони у Великий піст

У піст не можна їсти продукти тваринного походження

У перший день посту християни моляться і каються, жодної їжі не вживають.

У період посту віряни відмовляються від продуктів тваринного походження. М'ясо, молочні продукти, риба, яйця – під забороною. Найсуворіші дні посту – середа та п'ятниця.

Церква не радить обмежувати себе в їжі хворим людям і маленьким дітям.

Читай також: Масляна 2019: дата, коли починається свято в Україні