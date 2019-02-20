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Коли Великий піст 2019: дата початку і завершення посту в Україні
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У Великий піст християни готуються до Воскресіння Господнього. Протягом 48 днів потрібно постити духовно і відмовитися від продуктів тваринного походження. Дізнайтеся, коли буде Великий піст у 2019 році!
Великий піст називають Чотиридесятницею, а символізує цей період те, як Ісус Христос 40 днів був у пустелі після хрещення і постив та молився. Великий піст у 2019 році триватиме від 11 березня і до 27 квітня.
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Під час посту потрібно не тільки обмежувати себе у їжі, але й молитися. Також радять уникати походів в гості, кінотеатри, кафе, ресторани. Активно святкувати також не рекомендовано.
Великий піст 2019: дати, коли треба постити
За традицією, Великий піст триває 7 тижнів. Це найдовший період у році, коли християни утримуються від м'ясного, алкоголю та розваг.
Кожен тиждень Великого посту має свою назву і символізує особливі події.
- Перший тиждень – Торжество. Перший понеділок посту (11 березня 2019 року) називається Чистим. Цього дня варто утриматися від їжі. Також не радять працювати. Краще присвятити свій час молитві та духовному очищенню.
- Другий тиждень – святого Григорія. Він один з найшанованіших богословів.
- Третій тиждень – Хрестопоклонний. В храми виносять хрест – символ Христового розп'яття.
- Четвертий тиждень – Середохресний. У середу відзначають свято хреста.
- П'ятий тиждень – Похвальний. У суботу відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці.
- Шостий тиждень – Вербний. У неділю освячують гілки верби.
- Сьомий тиждень – Страсний. Це найсуворіший тиждень, всі дні мають важливе значення.
У Страсний тиждень особливо важливі останні чотири дні:
- Чистий четвер – день духовного очищення. Також віряни у цей день прибирають будинок.
- Страсна п'ятниця – день розп'яття Ісуса Христа.
- Велика субота – день пам'яті вчення Господнього. Розпочинається підготовка до святкування Великодня.
- У неділю – Великдень, Воскресіння Господнє.
Правила і заборони у Великий піст
У перший день посту християни моляться і каються, жодної їжі не вживають.
У період посту віряни відмовляються від продуктів тваринного походження. М'ясо, молочні продукти, риба, яйця – під забороною. Найсуворіші дні посту – середа та п'ятниця.
Церква не радить обмежувати себе в їжі хворим людям і маленьким дітям.
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