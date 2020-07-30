Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах

  • 20
Дієта - фото 1
Дієта / passion

Багато людей намагаються привести свою фігуру до ладу самостійно, використовуючи для цього жорсткі дієти. Однак, такий спосіб може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це розповіли лікарі-дієтологи. Фахівець вважає, що самостійне лікування ожиріння за допомогою різних дієт небезпечно для людей з хронічними захворюваннями.

І ще: Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах

Також він зазначив, що найчастіше наявність зайвої ваги пов'язана не з неправильним харчуванням, а гормональним збоєм, лікуванням якого повинні займатися фахівці.

"Найчастіше основною причиною ожиріння є збої в гормональній системі організму. Звичайно, буває і генетична схильність, і вплив перших років життя, але найголовніший фактор – дисбаланс гормонів. Відповідно, дієти, навіть найжорсткіші, можуть тільки на час сповільнити процес ожиріння, але не усунути причину хвороби. Але є і хороша новина – гормональні збої піддаються медикаментозному лікуванню", – розповіли дієтологи.

Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах - фото 418286

Це цікаво: Чому йогурт не варто їсти вранці

Джерело: passion
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 756
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 391
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2453794
Загрузка...
Новини