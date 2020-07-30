Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах

Багато людей намагаються привести свою фігуру до ладу самостійно, використовуючи для цього жорсткі дієти. Однак, такий спосіб може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це розповіли лікарі-дієтологи. Фахівець вважає, що самостійне лікування ожиріння за допомогою різних дієт небезпечно для людей з хронічними захворюваннями.

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Також він зазначив, що найчастіше наявність зайвої ваги пов'язана не з неправильним харчуванням, а гормональним збоєм, лікуванням якого повинні займатися фахівці.

"Найчастіше основною причиною ожиріння є збої в гормональній системі організму. Звичайно, буває і генетична схильність, і вплив перших років життя, але найголовніший фактор – дисбаланс гормонів. Відповідно, дієти, навіть найжорсткіші, можуть тільки на час сповільнити процес ожиріння, але не усунути причину хвороби. Але є і хороша новина – гормональні збої піддаються медикаментозному лікуванню", – розповіли дієтологи.

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