Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

У Британії розкритикували різдвяну листівку з Меган Маркл і принцом Гаррі

  • 27
Меган Маркл і принц Гаррі у день весілля - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі у день весілля / express

Знімок герцогині Сассекської з принцом Гаррі, який відібрали для різдвяної листівки 2018, розкритикували у мережі за схожість із запрошенням на перше весілля Меган з з колишнім чоловіком з Тревором Енгельсом.

Чорно-біле фото герцога і герцогині Сассекських, на якому вони милуються феєрверком на території Фрогмор-Хауса у день їхнього весілля, розкритикували користувачі мережі. І не тільки тому, що подружжя стоїть до камери задом, а й тому що у цьому знімку знайшли дуже незручну для королівської сім'ї схожість.

Більше листівок тут: Кенсінгтонський палац опублікував фото королівської сім'ї для різдвяних листівок

Уважні шанувальники королівської сім'ї помітили разючу подібність різдвяної листівки із запрошенням на перше весілля Меган з Тревором Енгельсом. Обидва зображення чорно-білі, рука Меган за спиною у чоловіка, і на обох фото пари сфотографовані спиною до камери. Єдина відмінність – це чоловіки на фото і місце зйомок.

Рідзвяна листівка з Меган Маркл і принцом Гаррі - фото 295545
Рідзвяна листівка з Меган Маркл і принцом Гаррі
Запрошення на весілля Меган Маркл і Тревора Енгельса - фото 295544
Запрошення на весілля Меган Маркл і Тревора Енгельса

Читайте також: Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від Різдва з Вільямом і Кейт

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • Вчора, 17:30
  • 2257
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1156
Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
  • 15 грудня, 23:53
  • 1776
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз