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У Британії розкритикували різдвяну листівку з Меган Маркл і принцом Гаррі
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Знімок герцогині Сассекської з принцом Гаррі, який відібрали для різдвяної листівки 2018, розкритикували у мережі за схожість із запрошенням на перше весілля Меган з з колишнім чоловіком з Тревором Енгельсом.
Чорно-біле фото герцога і герцогині Сассекських, на якому вони милуються феєрверком на території Фрогмор-Хауса у день їхнього весілля, розкритикували користувачі мережі. І не тільки тому, що подружжя стоїть до камери задом, а й тому що у цьому знімку знайшли дуже незручну для королівської сім'ї схожість.
Більше листівок тут: Кенсінгтонський палац опублікував фото королівської сім'ї для різдвяних листівок
Уважні шанувальники королівської сім'ї помітили разючу подібність різдвяної листівки із запрошенням на перше весілля Меган з Тревором Енгельсом. Обидва зображення чорно-білі, рука Меган за спиною у чоловіка, і на обох фото пари сфотографовані спиною до камери. Єдина відмінність – це чоловіки на фото і місце зйомок.
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