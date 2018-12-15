Кенсінгтонський палац опублікував фото королівської сім'ї для різдвяних листівок

У Кенсингтонському палаці опублікували фотографії королівської сім'ї для традиційних різдвяних листівок. Про це повідомили на офіційному сайті королівської сім'ї.

На одному зі знімків зображені син Єлизавети II принц Уельський Чарльз зі своєю другою дружиною Каміллою Паркер Боулз. Відповідне фото було зроблено ще влітку в їхній резиденції Кларенс-хаус.

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На другій фотографії красується сім'я принца Вільяма і Кейт Міддлтон. На знімку також присутні діти пари, серед яких і найменший принц Луї.

На третьому фото зображений один з моментів весілля принца Гаррі і Меган Маркл. На знімку пара дивиться на фейєрверк, який запустили під час прийому у Фрогмор-хаус.

Відомо, що новорічні листівки з фотографіями британської королівської сім'ї традиційно розсилають підданим, в першу чергу, прем'єр-міністру та іншим чиновникам.

Принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою Паркер Боулз

Сім'я принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Момент з весілля принца Гаррі і Меган Маркл

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