Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від Різдва з Вільямом і Кейт

Члени королівської сім'ї Великобританії можуть провести новорічні свята окремо.

Британський принц Гаррі і його вагітна дружина Меган Маркл відмовилися зупинятися під час традиційних різдвяних канікул у заміському будинку в графстві Норфолк, куди приїдуть принц Вільям і Кейт Міддлтон.

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Заміський будинок у графстві Норфолк

Герцоги Сассекські мають намір провести канікули у резиденції королеви Єлизавети II, Сандрінгем, яка розташована всього у кілька кілометрів від будинку Вільяма і Кейт.

На думку королівського джерела, в Сандрінгемі не так багато місця, тому вибір Гаррі і Меган Меган досить дивний. Також припускається, що герцоги просто хочуть власний простір і вважають за краще проводити час окремо від сім'ї старшого брата.

У минулому році на різдвяні свята Меган Маркл і принц Гаррі гостювали у Вільяма і Кейт Міддлтон і, за їхніми словами, "фантастично провели час".

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