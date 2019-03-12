У Британії п'ятеро мам зняли порно, щоб показати правильний секс

На британському телебаченні незабаром стартує реаліті-шоу "Мами роблять порно" (Mums Make Porn), в рамках якого п'ятеро британок спробують зняти порнофільм, який не травмуватиме ніжну дитячу психіку. Порно мами хочуть показати власним дітям.

На початку шоу жінкам показали жорстке порно, в якому є сцени зґвалтування. Після його перегляду британки були шоковані, а деяких навіть знудило. Одна з учасниць реаліті-шоу заявила, що покарала б свого сина, якби він поводився з жінкою так само.

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Мами хочуть зняти власне порно

Обговорюючи переглянутий фільм, жінки вирішили, що подібні відеоролики травмують психіку допитливих підлітків і вводять їх в оману щодо інтимних стосунків між чоловіком і жінкою.

Британки вважають за необхідне показати підростаючому поколінню, що може бути по-іншому. Тому вони вирішили зняти власний порнофільм. Демонстрація результату праці 5-ти британських мам відбудеться на вечірці, на яку вони планують запросити своїх друзів і звичайно дітей.

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