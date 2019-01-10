У Британії привид налякав працівників музею: відеофакт

В англійському місті Ноттінгем, у Музеї привидів завелася справжня примара.

Відповідний ролик записав дослідник паранормальних явищ Стів Вессон після скарг працівників на витівки примари.

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Фахівець встановив камери у музеї, а на ранок виявив на них незрозумілі явища. Ручка старого катафалка рухалася сама по собі.

Також чоловік зазначив, що привид вплинув на налаштування відео на камері і ролик вийшов у поганій якості.

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