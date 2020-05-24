Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі

Сучасна пандемія коронавірусу – лише одна з безлічі глобальних епідемій, через які людство проходить знову і знову. Однак якщо говорити про найсерйознішу задокументовану пандемію, то на думку спадає іспанський грип 1918 року. Дивіться, як жив світ під час іспанки.

Так, грип, який також відомий як "іспанка", був незвично смертоносною версією вірусу H1N1. Пандемія тривала з весни 1918 року і до раннього літа 1919 року, заразивши понад 500 мільйонів осіб – близько третини всього населення Землі на той момент.

І ще: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня

Походження назви "іспанка" пов'язують з тим, що грип потрапив до Іспанії з Франції в листопаді 1918 року. Іспанія не брала участь у Першій Світовій і тут не було цензури. Газети могли вільно повідомляти про ефекти пандемії. Така свобода преси створила образ, ніби в Іспанії грип був особливо агресивним.

Маски були зроблені з бавовни, дехто намагався експериментувати і підключали себе до дихальних апаратів, оскільки вважали, що саме повітря було токсичним. Однак на думку експертів, більшість заражень відбувалося від дотиків. На відміну від сучасної пандемії, коли вірус представляє небезпеку в першу чергу для людей похилого, іспанка була особливо смертоносною для дітей.

З того часу пройшло вже сто років, але, як можна побачити на фотографіях, значних змін серед вжитих заходів не відбулося:

Читайте також: Який відсоток молоді не дотримується карантину: шокуюча статистика