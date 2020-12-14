У Британії почали виготовляти джин з тирси: вартість ексклюзивного напою

У Великобританії винокурня Piston спільно з автовиробником Morgan Motor Company починає виготовлення з тирси ексклюзивного джина.

Morgan Motor Company виробляє лімітовані спортивні автомобілі зі вставками з ясена. Для стружки, яка залишається після виробництва авто, знайшли практичне застосування.

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До складу джина увійдуть 14 рослинних компонентів, а деревна стружка повинна надати напою "нотки солодкого хрусткого яблука і ніжної деревини".

Орієнтовна вартість пляшки джина з тирси складе 45 фунтів стерлінгів за пляшку, а в подарунковій упаковці – 55 фунтів стерлінгів.

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