У Британії перед вступом до вузу будуть ставити дорослі питання

У Британії учнів готуватимуть до дорослого життя / immigrant.today

Уряд Великобританії запустив державну програму для старшокласників, в рамках якої буде перевірятися їхню побутову готовність до самостійного студентського життя.

Серед тестових питань, на які повинні будуть відповісти 16-18-річні школярі, є такі: "Скільки коштує пакет молока?", "Як часто потрібно міняти постільну білизну?", "Чи зможете ви самостійно приготувати п'ять різних гарячих страв?".

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На основі отриманих відповідей для майбутніх студентів будуть влаштовувати спеціальні навчальні заняття. Їм розкажуть, як розпоряджатися грошима і комфортно налагодити автономний побут.

Програму схвалив міністр освіти Деміан Хайндс. Підготовку до вирішення побутових питань студентства він назвав важливою складовою отримання заповітної професії.

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