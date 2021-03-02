Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Швейцарець виграв шалену суму у лотерею: шанс був один на 139 мільйонів

  • 27
Чоловік виграв 210 мільйонів євро - фото 1
Чоловік виграв 210 мільйонів євро

Мешканець Швейцарії зірвав рекордний джекпот у 210 мільйонів євро в міжнародній лотереї EuroMillions. Щоб виграти, переможцю потрібно було вгадати числа 6, 12, 22, 29 і 33, а також щасливі числа 6 і 11. Шанси вгадати комбінацію становили 1 до 139 мільйонів.

Попередній рекорд лотереї EuroMillions склав 200 мільйонів євро. Джекпот виграв у грудні 2020 року пенсіонер, який живе на півдні Франції.

Якщо не щастить з лотереями: Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила

Також чотири людини вигравали по 190 млн євро – двічі в Великій Британії, у 2012 і 2019 роках, а також в Португалії у 2014 році й Іспанії у 2017 році.

Міжнародну лотерею EuroMillions запустили у 2004 році. До неї залучені 9 країн: Великобританія, Франція, Іспанія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Люксембург, Португалія та Швейцарія.

Швейцарець виграв шалену суму у лотерею: шанс був один на 139 мільйонів - фото 449958
Шанси зірвати джекпот – 1 до 139 мільйонів / Фото Unsplash

З моменту створення гри головний джекпот 111 разів вигравали у Великій Британії та 110 разів у Франції. Далі йдуть Іспанія (109) і Португалія (78). У Швейцарії призер став 23-м за рахунком переможцем. Зараз ця країна посідає шосте місце з дев'яти за кількістю переможців.

Читайте також: Три речі, які просто необхідно викинути з дому навесні

Джерело: Le Parisien
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
  • 23 лютого, 14:30
  • 431
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 812
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2840579
Загрузка...
Новини