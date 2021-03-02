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Швейцарець виграв шалену суму у лотерею: шанс був один на 139 мільйонів
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Мешканець Швейцарії зірвав рекордний джекпот у 210 мільйонів євро в міжнародній лотереї EuroMillions. Щоб виграти, переможцю потрібно було вгадати числа 6, 12, 22, 29 і 33, а також щасливі числа 6 і 11. Шанси вгадати комбінацію становили 1 до 139 мільйонів.
Попередній рекорд лотереї EuroMillions склав 200 мільйонів євро. Джекпот виграв у грудні 2020 року пенсіонер, який живе на півдні Франції.
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Також чотири людини вигравали по 190 млн євро – двічі в Великій Британії, у 2012 і 2019 роках, а також в Португалії у 2014 році й Іспанії у 2017 році.
Міжнародну лотерею EuroMillions запустили у 2004 році. До неї залучені 9 країн: Великобританія, Франція, Іспанія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Люксембург, Португалія та Швейцарія.
Шанси зірвати джекпот – 1 до 139 мільйонів / Фото Unsplash
З моменту створення гри головний джекпот 111 разів вигравали у Великій Британії та 110 разів у Франції. Далі йдуть Іспанія (109) і Португалія (78). У Швейцарії призер став 23-м за рахунком переможцем. Зараз ця країна посідає шосте місце з дев'яти за кількістю переможців.
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