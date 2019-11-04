Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби

Французькі вчені знайшли найсмертоносніше місце на Землі, де немає життя навіть мікробам. Це долина Даллол на півночі Ефіопії.

Група вчених з університету Париж-Сюд у Франції спростувала можливість існування будь-яких бактерій в долині Даллол в Ефіопії.

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За словами науковців, наявність води на поверхні планети часто наводять як критерію населеності. Проте їхнє дослідження представляє доказ того, що на поверхні Землі існують абсолютно мляві місця навіть при наявності води.

Вся річ у тому, що вода в місцевості долини являє собою гарячий (до 109 градусів Цельсія), вкрай кислий і солоний розчин з переважанням магнію. Такий склад води змушує живі клітини руйнуватися.

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