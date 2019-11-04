Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби

  • 36
Долина Даллол - фото 1
Долина Даллол / tripsavvy

Французькі вчені знайшли найсмертоносніше місце на Землі, де немає життя навіть мікробам. Це долина Даллол на півночі Ефіопії.

Група вчених з університету Париж-Сюд у Франції спростувала можливість існування будь-яких бактерій в долині Даллол в Ефіопії.

І ще: Ці популярні компанії найбільше забруднюють планету

За словами науковців, наявність води на поверхні планети часто наводять як критерію населеності. Проте їхнє дослідження представляє доказ того, що на поверхні Землі існують абсолютно мляві місця навіть при наявності води.

Вся річ у тому, що вода в місцевості долини являє собою гарячий (до 109 градусів Цельсія), вкрай кислий і солоний розчин з переважанням магнію. Такий склад води змушує живі клітини руйнуватися.

Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби - фото 365776

Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби - фото 365777

Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби - фото 365778

Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби - фото 365779

Читайте також: Як змінилися Швейцарські Альпи за останні сто років

Джерело: natureecoevocommunity.nature
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1613
Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця
  • 31 жовтня, 14:31
  • 612
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1861527
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Екологія