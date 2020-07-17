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У Британії на торги виставили набір мисливця на вампірів XIX століття

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Набір мисливця на вампірів XIX століття - фото 1
Набір мисливця на вампірів XIX століття / nypost

У Великобританії з молотка пустять набір мисливця на вампірів XIX століття. Стартова ціна за незвичайний лот становить від 2,5 тисячі до 3,7 тисячі доларів. Торги відкриються 21 липня.

Все необхідне для умертвіння вампірів акуратно поскладене у вишуканій дерев'яній скриньці з мідним орнаментом, якій уже 178 років. Всередині скринька оббита малиновим шовком і прикрашена емаллю із зображенням Христа.

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У Британії на торги виставили набір мисливця на вампірів XIX століття - фото 416220

У скриньці є вісім відсіків, в яких лежать Біблія, ніж зі срібним лезом, пістолет, розп'яття, плоскогубці і чотки. Також в одному з відсіків зберігаються флакони з невідомим вмістом і пляшечка з іклами акули.

"Всі ці інструменти говорять про те, що люди минулого сприймали завдання вбити вампіра дійсно серйозно", – зазначив власник аукціону Чарльз Хенсон.

Власник шкатулки, який захотів залишитися анонімом, розповів, що дуже мало знає про її історію. Скриньку він придбав три роки тому на ярмарку антикваріату. "Мені сподобався зовнішній вигляд готичної шкатулки", – додав чоловік.

У Британії на торги виставили набір мисливця на вампірів XIX століття - фото 416221

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Джерело: nypost
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