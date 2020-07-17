У Британії на торги виставили набір мисливця на вампірів XIX століття

У Великобританії з молотка пустять набір мисливця на вампірів XIX століття. Стартова ціна за незвичайний лот становить від 2,5 тисячі до 3,7 тисячі доларів. Торги відкриються 21 липня.

Все необхідне для умертвіння вампірів акуратно поскладене у вишуканій дерев'яній скриньці з мідним орнаментом, якій уже 178 років. Всередині скринька оббита малиновим шовком і прикрашена емаллю із зображенням Христа.

Це цікаво: Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото

У скриньці є вісім відсіків, в яких лежать Біблія, ніж зі срібним лезом, пістолет, розп'яття, плоскогубці і чотки. Також в одному з відсіків зберігаються флакони з невідомим вмістом і пляшечка з іклами акули.

"Всі ці інструменти говорять про те, що люди минулого сприймали завдання вбити вампіра дійсно серйозно", – зазначив власник аукціону Чарльз Хенсон.

Власник шкатулки, який захотів залишитися анонімом, розповів, що дуже мало знає про її історію. Скриньку він придбав три роки тому на ярмарку антикваріату. "Мені сподобався зовнішній вигляд готичної шкатулки", – додав чоловік.

Читайте також: У Нью-Йорку відкрили моторошну вакансію: працівнику заплатять за проживання на кладовищі