У Британії на аукціоні продали спальний комплект дружини Гітлера: фото

У Британії на аукціоні Humbert&Ellis були виставлені трусики дружини нацистського лідера Адольфа Гітлера. Шовкові труси з монограмою Єви Браун придбав невідомий покупець.

На британському аукціоні були виставлені два предмети подружжя Гітлера – нічна сорочка і трусики за 1 600 фунтів стерлінгів. Але в результаті торгів невідомий покупець, який зателефонував, придбав комплект за 7,5 тисячі доларів. Відомо, що гроші надійшли анонімно.

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На спідній білизні Єви збереглася етикетка, на якій вказано, коли була зроблена білизна: в 1944 році в Баварії. Єва Браун була коханкою Гітлера, а пізніше дружиною. Вона вийшла за нього заміж в 1945 році і померла, зробивши самогубство на наступний день після того, як вони відсвяткували з Адольфом весілля.

Примітно, що до особистих артефактів лідерів Другої світової війни є постійний інтерес. І, відповідно, на такі предмети завищують ціни", – заявив керівник аукціону Джонатан Гумберт.

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