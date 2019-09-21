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Надто великі: Меланія Трамп сконфузилась з ножицями

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Новий курйоз Меланії Трамп - фото 1
Новий курйоз Меланії Трамп / NPR

Перша леді США Меланія Трамп не відстає від свого чоловіка за курйозністю, і недавній випадок під час відкриття монумента Вашингтону це підтверджує. Здається, ножиці були надто великі.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову опинилась у не надто зручній ситуації. Перша леді повинна була відкрити після реконструкції монумент Джорджу Вашингтону, але щось пішло не так.

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Меланія не зуміла впоратись з великими ножицями та перерізати стрічку, оскільки тканина просто застрягла між лезами.

Як можна побачити на відео, ситуацію вирішив виправити чоловік поряд, а перша леді намагалась невимушено усміхатись. звісно ж, такі дрібниці трапляються з кожним, однак дружина американського лідера постійно під прицілами камер і вже не вперше опиняється у таких курйозах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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