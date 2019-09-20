Дизайнери створили світильник з червоної капусти

Британська студія дизайну Nir Meiri представила колекцію веганських світильників Veggie Lights. Їхня головна особливість – абажур, виконаний з червоної капусти. Компанія розробила лінійку спільно з індійським дизайнером Вайехі Тхаккаром.

Як повідомляється, ковпак кожної лампи складається з декількох шарів листя. Спочатку їх замочують в клеї на водній основі, а потім – в протигрибковому розчині і термостійкій фарбі. Обробленим листям надають форму і залишають сушитися.

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Шари червоної капусти надають світлу теплі відтінки оранжевого, червоного і фіолетового.

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