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У Британії фермер використовує коров'ячий гній, щоб майнити криптовалюту
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Талановиті люди – талановиті у всьому. Про це свідчать безліч цікавих і геніальних винаходів, які спрощують їм життя. От, наприклад, наш новий герой майнить криптовалюту завдяки коров'ячому гною.
Фермер Філіп Г'юз з графства Денбігшир у британському Уельсі вирішив використовувати для екологічного способу майнінгу криптовалюти енергію з коров'ячого гною. Про це повідомляє BBC.
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Британець встановив на своїй фермі анаеробні реактори – великі шестициліндрові двигуни, які працюють зі швидкістю 500 оборотів на хвилину. За відсутності кисню бактерії розщеплюють гній і виробляють метан, який згорає і виробляє електрику.
Приблизно дві третини виробленої енергії Г'юз використовує для ферми й автопарку, а решта йде на майнінг криптовалюти Ethereum. Поки британець майнить тільки її, оскільки для біткойнів необхідно значно більше енергії.
Коров'ячий гній допомагає чоловікові майнити криптовалюту
Г'юз також здає свої анаеробні реактори в оренду. Їх встановили вже на 42 дільницях. Собівартість кожного реактора складає 18 тисяч фунтів стерлінгів. За якою ціною фермер здає їх в оренду, він не уточнює.
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