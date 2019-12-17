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Найбільшу у світі пляшку віскі продали на аукціоні: вражаюче фото

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Найбільшу у світі пляшку віскі продали на аукціоні: вражаюче фото - фото 1

У Шотландії на аукціоні Just Whisky була продана найбільша на планеті пляшка односолодового віскі Tomintoul. Висота пляшки становить 1,5 метра, місткість – 105,3 літра.

Гігантська пляшка алкогольного напою Just Whisky пішла з молотка в рамках різдвяних торгів за 15 тисяч фунтів стерлінгів. Відзначається, що її вміст 14-річної витримки можна розлити у 150 стандартних пляшок.

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Місткість пляшки – 105,3 літра.

Найбільшу у світі пляшку віскі продали на аукціоні: вражаюче фото - фото 374426

Напій був приготований у 2009 році на віскарні Tomintoul. Над віскі працювали 14 осіб. До аукціону пляшка перебувала в Шотландському центрі спадщини віскі в Единбурзі.

Час від часу з'являється можливість придбати дійсно унікальну пляшку віскі, і це як раз один з таких випадків, – заявив директор і співзасновник Just Whisky Грем Крейн.

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Джерело: bbc
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